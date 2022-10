Economistas Nuno Moita e Victor Baptista disputam Federação de Coimbra do PS

Nuno Moita, presidente da Câmara de Condeixa-a-Nova, assumiu hoje, num hotel de Coimbra, que se recandidata à liderança distrital dos socialistas, enquanto o antigo deputado Victor Baptista apresentou o seu projeto na quarta-feira, na sede do PS na cidade do Mondego.

Nuno Moita disse à agência Lusa que a sua "candidatura de unidade" se justifica com a necessidade de o PS estar "mais unido e coeso", em Coimbra, e dessa forma contribuir também para "um conjunto de consensos" a nível nacional.

Com o mesmo objetivo, o autarca propõe para a vice-presidência João Portugal, que foi seu adversário há dois anos, mas perdeu a eleição.

"Precisamos de continuar a modernizar o PS em Coimbra, onde o partido está envelhecido. Só 25% dos 6.000 militantes da Federação têm menos de 40 anos", adiantou.

Por outro lado, num momento em que Portugal tem um Governo do PS, apoiado por uma maioria absoluta no parlamento, o partido "necessita também de alguma estabilidade nas suas federações", defendeu.

"Temos tudo a ganhar com o máximo de união", disse Nuno Moita, realçando a necessidade de "atrair mais pessoas para o PS, sobretudo mais jovens".

Victor Baptista, por sua vez, entende que, nos últimos anos, tem-se verificado "um certo apagamento político da Federação" de Coimbra, liderada por Nuno Moita desde 2020.

"Exige-se inverter este marasmo, valorizando a participação dos militantes na vida do partido [e] intervindo construtivamente na participação social", afirmou o candidato à Lusa, ao frisar que "uma das motivações" da sua candidatura "é afirmar a autonomia do PS distrital".

A candidatura de Victor Baptista aposta na "discriminação positiva dos territórios de baixa densidade" demográfica, prometendo dar mais atenção aos meios rurais, nos 17 municípios abrangidos pela Federação.

O PS, em Coimbra, quanto à militância, "sempre foi uma das maiores federações do país e, se quer ser marcante no contexto nacional, necessariamente terá de estar muito atento à importância e dimensão do ensino superior" na cidade, recomendou.

A criação da Área Metropolitana de Coimbra é uma proposta comum às duas candidaturas.

Victor Baptista, de 70 anos, tem como mandatário o sociólogo António Casimiro Ferreira, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, enquanto o investigador Paulo Trincão, diretor do Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra, desempenha essas funções na candidatura de Nuno Moita.

Há dois anos, Nuno Moita, de 50 anos, foi eleito presidente da Federação de Coimbra ao obter 1.569 votos (62%), enquanto o então adversário João Portugal, agora seu aliado, se quedou pelos 971 votos.

A eleição do presidente da Federação e dos delegados ao Congresso distrital está marcada para 04 e 05 de novembro, decorrendo o Congresso duas semanas depois, nos dias 19 e 20.