Ecovia do Mondego pretende ligar Santa Comba Dão a Penacova

A intervenção, orçada em 600 mil euros, pretende ligar a estação ferroviária de Santa Comba Dão até aos limites do concelho de Penacova, atravessando os concelhos de Santa Comba Dão, Mortágua e Penacova.

Em comunicado, a Região de Coimbra salienta que o objetivo é prolongar a Ecopista do Dão e "oferecer mais um troço ciclável de elevada qualidade no eixo estruturante Viseu-Penacova, numa extensão aproximada de 90 km".

"O potencial turístico desta ecovia é complementado com os vários pontos de interesse ambiental e recreativo que existem na zona, com a interligação entre as praias fluviais, zonas preparadas para atividades náuticas, como exemplo a Albufeira da Aguieira e a praia fluvial de Penacova, e pontos de elevado interesse ambiental, geológico e paisagístico, como a Livrarias do Mondego", lê-se na nota.

O projeto é desenvolvido pela CIM de Coimbra e Viseu Dão Lafões e os municípios de Santa Comba Dão, Mortágua e Penacova, que pretendem fazer desta via ciclovia "uma das mais belas de Portugal".

"Este projeto constituir-se-á como absolutamente estruturante para a valorização turística destes territórios do interior e para a promoção da coesão económica e social das populações", salienta a CIM Coimbra.

A ciclopista representa para os seus promotores "um passo decisivo para concretizar uma previsível e estratégica ligação entre a Ecopista do Dão (já construída) e a Figueira da Foz - Ecovia do Mondego, nomeadamente através do troço já previsto entre Coimbra e Figueira da Foz, por forma, a médio/longo prazo, tornar ciclável o eixo estruturante Viseu - Figueira da Foz".

"A par de uma também prevista intervenção na Ecopista/Ecovia do Vouga, entre Viseu e Aveiro, permitirá constituir um circuito fechado na Região Centro em conjunto com o troço da Eurovelo 1, entre Aveiro e Figueira da Foz", acrescenta a CIM Coimbra.

O projeto vai ser candidatado ao Programa Valorizar do Turismo de Portugal com a ambição de se tornar num produto "absolutamente único e inovador, projetando nacional e internacionalmente este território do interior enquanto destino turístico de excelência de `Cycling & Walking`".

A estratégia, segundo os promotores, está "perfeitamente alinhada e conectada com a iniciativa Portuguese Trails, do Turismo de Portugal, que pretende alavancar e comunicar internacionalmente as atividades de Turismo de Natureza".