Partilhar o artigo Edição 2018 com mais de 69 mil participantes de 159 países - organização Imprimir o artigo Edição 2018 com mais de 69 mil participantes de 159 países - organização Enviar por email o artigo Edição 2018 com mais de 69 mil participantes de 159 países - organização Aumentar a fonte do artigo Edição 2018 com mais de 69 mil participantes de 159 países - organização Diminuir a fonte do artigo Edição 2018 com mais de 69 mil participantes de 159 países - organização Ouvir o artigo Edição 2018 com mais de 69 mil participantes de 159 países - organização

Tópicos:

Blogger Twitter, Ray Dalio Alexis Ohanian Garry Tan Mamoon Hamid, Vestager, Web Summit,