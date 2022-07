EDP acorda compra de participação em empresa de desenvolvimento solar, na Alemanha

Em comunicado divulgado pela Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, a EDP informa que a Kronos tem uma "vasta experiência baseada num historial de mais 1,4 GW em 80 projetos instalados com sucesso e um portfólio de 9,4 GW (7,5 GWac) de projetos solares em diferentes fases de desenvolvimento" e localizados na Alemanha, França, Países Baixos e no Reino Unido.

Com esta transação, a EDP vai expandir a sua presença para 12 mercados na Europa que, no total, representam mais de 90% das adições de capacidade solar esperadas na UE até 2030, adianta.

Em comunicado divulgado pela EDP, o presidente executivo da EDP acrescenta que a transação permitirá "iniciar o caminho na Alemanha e na Holanda, dois mercados com elevado potencial para as energias renováveis, e reforçar a posição em França e no Reino Unido".

"Temos grandes expectativas no que diz respeito, em particular, à Alemanha, já que é um mercado estratégico na Europa, com metas de crescimento reforçadas nas renováveis. Com esta operação, a EDP fortalece ainda mais a sua posição no segmento solar e o seu compromisso com a aceleração da transição energética", refere Miguel Stilwell d`Andrade.