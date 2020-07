EDP arguida no caso das rendas excessivas

A EDP já foi constituída arguida no caso das rendas excessivas. A elétrica recebeu esta tarde a notificação do Ministério Público logo depois de a RTP ter avançado com a notícia. O Ministério Público acredita que há suspeitas de corrupção na contratação do pai do ex-secretário de Estado da Energia, Artur Trindade, que também é arguido no processo.