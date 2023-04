EDP assegura CAE de longo prazo para projeto de 198 MW nos EUA

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de valores Mobiliários (CMVM), a EDP informa que o CAE foi assegurado através da sua subsidiária EDP Renováveis, detida em 71,20%, e que o projeto está previsto entrar em operação em 2025.

Com este novo contrato, prossegue a empresa, a EDPR assegurou 45% dos 7,4 gigawatts (GW) estabelecidos como "objetivo de adições" na América do Norte para 2023-26, assim como 43% dos 17 GW de objetivo para adições de capacidade renovável em 2023-26 anunciados no Capital Markets Day da EDPR, em março de 2023.

"O sucesso da EDPR em assegurar novos CAE reforça o seu perfil de baixo risco e estratégia de crescimento baseado no desenvolvimento de projetos competitivos e com visibilidade de longo prazo, promovendo a aceleração da transição energética e a descarbonização da economia" acrescenta considera a empresa.