EDP com lucro de 518 ME até setembro, em linha com o ano passado

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP reportou um resultado líquido positivo de 518 milhões de euros até setembro, que comparam com 510 milhões registados no mesmo período do ano passado, suportados pela atividade fora de Portugal, nomeadamente pelo desempenho positivo das renováveis na Europa e das redes no Brasil.

Já em Portugal, os prejuízos aumentaram, tendo atingido 181 milhões de euros, entre janeiro e setembro, devido à seca extrema que assola a Península Ibérica e afeta a produção hídrica, que ficou 63% abaixo da média, e ao aumento dos preços da energia nos mercados grossistas.