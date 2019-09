EDP dispensada de devolver 73 milhões a clientes

RTP24 Set, 2019, 17:58 / atualizado em 24 Set, 2019, 18:01 | Economia

Em 2017, o Governo tinha comunicado à EDP a exigência de devolver 73 milhões de euros a consumidores, um valor correspondente a alegados ganhos em excesso da empresa ao abrigo do regime CMEC (Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual).





Com base nas conclusões de uma auditoria independente, o Governo informou a EDP que este valor seria subtraído nos pagamentos à elétrica nas tarifas de eletricidade de 2018.





Segundo a Autoridade da Concorrência, os consumidores foram prejudicados em 140 milhões de euros.





Quando alguém rouba, é punido e devolve o que roubou. Exceto se for a EDP. Nesse caso, evita-se esta "dupla penalização" (?) e o dinheiro tirado aos consumidores fica para os acionistas. #rendasEDP https://t.co/fEKRF16Zyj — Jorge Costa (@jorgecosta) September 24, 2019 Jorge Costa conseguiu chamar a atenção de Galamba que, em resposta, admite questionar a Procuradoria Geral da República (PGR) sobre a exigência de devolução de 73 milhões aos consumidores:

Jorge Costa conseguiu chamar a atenção de Galamba que, em resposta, admite questionar a Procuradoria Geral da República (PGR) sobre a exigência de devolução de 73 milhões aos consumidores:

Jorge, és deputado, mas não és a lei. Já percebi que o bloco acha que isto é o faroeste e que basta dizer coisas para elas serem logo verdade e legais. Mas não é assim que o mundo funciona. Iremos ver junto da PGR as bases legais para o que dizes. — Joao Galamba (@Joaogalamba) September 24, 2019

Esta terça-feira, o Observador avançou que o. De acordo com o jornal, depois de a EDP ter contestado a decisão governamental – o valor em causa e os seus fundamentos -, o processo não deverá avançar.adianta ainda que uma fonte oficial da EDP revelou que a empresa “não voltou a ser notificada sobre este acerto de contas depois de ter contestado os valores exigidos em 2017 em sede de audiência prévia”.De acordo com um comunicado enviado às redações, a AdC comunicava que “entre 2009 e 2013, a EDP Produção manipulou a sua oferta do serviço de telerregulação ou banda de regulação secundária, limitando a oferta de capacidade das suas centrais em regime CMEC [Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual] para a oferecer através das suas centrais em regime de mercado, de modo a ser duplamente beneficiada, em prejuízo dos consumidores".“A empresa reduziu estrategicamente a produção que tinha nas centrais CMEC, que tinham uma renda garantida. Ao passar parte da produção para centrais não CMEC, fez subir o preço no mercado. O consumidor acaba, assim, por ter um aumento da sua fatura elétrica”, explicou Margarida Matos Rosa, presidente da AdC, em declarações à RTP A notícia da isenção da EDP na devolução dos 73 milhões levou a uma acesa troca de palavras na rede socialentre o secretário de Estado da Energia, João Galamba, e o deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Costa.“Eu sei que gostas de agir como se a lei fosse um mero empecilho, mas o governo é responsável e não embarca nos aventureirismos irresponsáveis do bloco. Antes de agir, importa ver se há base legal para essa ação. Lamento, mas num estado de direito é assim que se faz”, continuou a argumentar João Galamba, dirigindo-se ao deputado do BE.Por sua vez, Jorge Costa continuou a defender a sua posição: “Se houve abuso de posição dominante - e houve - o que foi cobrado em excesso pela EDP por efeito desse abuso deve ser devolvido ou passa a ser esbulho ao consumidor e ajuda de Estado à EDP. O resto é resposta chapa 5 para deixar tudo como sempre”.