EDP diz que OPA à EDP Renováveis reforça cooperação na produção de energia

Lusa 04 Ago, 2017, 20:25 | Economia

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP afirma que a Oferta Pública de Aquisição (OPA) é "um passo adicional para reforçar a cooperação e integração das operações na atividade de produção de energia elétrica através de fontes de energia renovável".

Hoje foram divulgados os resultados da OPA voluntária anunciada em março pela EDP sobre a EDP Renováveis, tendo sido conhecido que a empresa liderada por António Mexia comprou mais 43.907.516 ações da EDP Renováveis, o equivalente a 5,03% do capital social.

A EDP já detinha 77,53% do capital social e direitos de voto da EDP Renováveis e, no âmbito da OPA, propunha-se comprar os restantes 22,47%.

Com as compras de ações representativas de 5,03% do capital social, hoje tornadas públicas, a empresa passa a controlar 82,56% da companhia de energias renováveis.

A empresa liderada por António Mexia refere ainda, no comunicado ao mercado, que, "tendo por referência o preço da Oferta de 6,75 euros por ação, o investimento global (...) é de 296 milhões de euros".

Continua, assim, disperso por outros investidores 17,44% do capital social da EDP Renováveis.

A gestora de ativos norte-americana Massachusetts Financial Services (MFS), que era a segunda maior acionista da EDP Renováveis com cerca de 4%, já tinha anunciado que não pretendia vender as suas ações na OPA, considerando que as ações valiam mais do dobro do que o oferecido na OPA.

As ações da EDP Renováveis fecharam hoje, em bolsa, a subir uns ligeiros 0,21% para 6,78 euros, acima do preço da OPA. Já os títulos da EDP avançaram 2,14% para 3,149 euros.

A informação hoje comunicada ao mercado pela Euronext Lisboa, a quem coube apurar os resultados da OPA, referia que a EDP Renováveis continuará a transacionar no PSI20.

Caso a EDP tivesse conseguido mais capital social da EDP Renováveis, era provável que os seus títulos deixassem de estar cotados no PSI20 e mesmo na bolsa.

No primeiro semestre, a EDP Renováveis mais do que duplicou os seus lucros contabilizando 134 milhões de euros, na comparação homóloga.