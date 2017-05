EDP e Sonae multadas em milhões por pacto de não-agressão

Inês Geraldo - RTP 05 Mai, 2017, 18:46 / atualizado em 05 Mai, 2017, 18:53 | Economia

Em causa estão quatro empresas: a EDP, a EDP Comercial, a Sonae e o Modelo Continente Hipermercados.



Para a determinação dos valores, a Autoridade da Concorrência utilizou como critérios o volume de negócios das empresas, requisitos da Lei da Concorrência e as suas linhas de orientação para o cálculo de coimas.



Para a Autoridade da Concorrência, EDP e Sonae incorreram num pacto de “não-agressão” ao acertarem não entrar nos respetivos mercados, especialmente a Sonae, que se comprometeu a não explorar a comercialização de eletricidade em Portugal.



A EDP Comercial é a empresa que mais vai ter que pagar, com uma coima de 25,8 milhões de euros. A EDP – Energias de Portugal foi multada em 2,9 milhões, enquanto a Sonae e o Modelo Continente Hipermercados vão ter de pagar 2,8 e 6,8 milhões, respetivamente.

Sonae e EDP surpreendidas com multas avultadas

As empresas envolvidas já reagiram às multas avultadas impostas pela Autoridade da Concorrência e ambas dizem-se surpreendidas pela decisão, tendo ambas recorrido.



"A decisão da AdC e os respetivos fundamentos encontram-se em análise pelo grupo EDP, que não deixará de se socorrer dos meios legais ao seu dispor para salvaguardar os seus direitos, salientando-se desde já que a mesma será objeto de recurso junto do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão pela clamorosa injustiça que representa, conjugada com os graves erros que lhe estão subjacentes", disse a EDP em comunicado.



A empresa liderada por Antonio Mexia declarou não perceber a razão pela qual cinco anos depois a Autoridade da Concorrência entende que o pacto entre EDP e Sonae não é legal quando na altura não mostrou qualquer entrave.



"Logo no início da implementação dessa campanha de descontos, a EDP deu a conhecer à AdC o referido acordo, não tendo aquela autoridade feito qualquer comentário ou reparo quanto a preocupações ou dúvidas de direito da concorrência nessa ocasião ou ao longo dos anos seguintes", defende-se a EDP.



Já a Sonae entende que a decisão da Autoridade da Concorrência “cai pela base”, uma vez que as empresas em questão não são concorrentes. Os seus responsáveis mostram-se seguros de que os tribunais darão razão à empresa.



Para Luís Reis, responsável da Sonae, a decisão da Autoridade da Concorrência não é viável: na base da sua argumentação estará o facto de que tanto a EDP como a Sonae não operam nos mesmos mercados: "Nem a EDP tem, teve ou terá supermercados, nem a Sonae tem, teve ou terá intenção de comercializar energia".



Luís Reis refutou também a ideia de que o acordo feito entre EDP e Sonae em 2012 tenha prejudicado os consumidores, garantindo que este cenário permitiu aos mesmos consumidores ganhos de mais de seis milhões de euros.