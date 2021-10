EDP e Sonatrach terminam parceria celebrada em 2007

"A EDP -- Energias de Portugal e a Societé Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialisation des Hydrocarbures (Sonatrach) acordaram cessar a parceria celebrada, em 2007, num contexto de crescimento da capacidade das CCGTs no mercado ibérico", lê-se na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na sequência desta decisão, a EDP passa a ter o controlo total da central de ciclo combinado de gás natural Soto 4, em Espanha, com 426 megawatts de capacidade instalada, através da compra da participação de 25% detida pela Sonatrach.

As relações comerciais com a sociedade, associadas a esta parceria, ficam também cessadas.

"Esta transação fornece à EDP flexibilidade adicional para gerir a transição para a neutralidade carbónica com 100% de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis até 2030", apontou.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da EDP subiram 0,99% para 4,89 euros.