EDP emite 850 milhões de dólares em `green bonds`

"A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de valores mobiliários representativos de dívida no montante de USD 850.000.000 com vencimento em janeiro de 2028 e cupão de 1,71% (as `Notes`)", explicita o comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa liderada interinamente por Miguel Stilwell D`Andrade explica que as "`Notes` serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida `Programme for the Issuance do Debt Instruments (MTN) [`Programa para a Emissão de Instrumentos de Dívida`]" da EDP -- Energias de Portugal, SA e a EDP Finance BV.

Esta emissão de dívida vai ser admitida à negociação à Euronext Dublin e na transação atuaram como "`Joint-Bookrunners` o Barclays, BBVA, Citigroup, Credit Agricole CIB, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, ING, Mizuho e MUFG".

"Esta emissão destina-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portfólio de projetos `Green` elegíveis do Grupo EDP, que consiste em projetos renováveis - eólicos e solares - tal como definido no `Green Bond Framework` da EDP, disponível no `website` da empresa", finaliza a nota.