EDP fixa preço para emissão de instrumentos de dívida subordinada em 750 milhões de euros

"A EDP fixou hoje o preço para uma emissão de instrumentos representativos de dívida subordinada `fixed to reset rate` no montante total de 750 milhões de euros, com uma opção de reembolso antecipado 5,25 anos após a data de emissão, data de vencimento em agosto de 2081 e uma `yield` de 1,95% aplicável até à primeira data de `reset` a ocorrer cinco anos e seis meses após a emissão", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os instrumentos representativos de dívida não são garantidos, são sénior apenas face às ações ordinárias e subordinados às obrigações de dívida sénior.

Segundo a elétrica, entre as principais características da emissão destaca-se o diferimento de juros, sujeitos a "eventos que despoletam o pagamento obrigatório".

As receitas líquidas da emissão vão ser usadas para financiar ou refinanciar o portfólio de projetos `green` elegíveis do grupo EDP.

O BofA Securities, CaixaBank, Citi, J.P. Morgan, Mediobanca, Millennium BCP, Santander, Société Générale e UniCredit vão atuar como `joint lead managers` e `joint bookrunners`.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da EDP subiram 0,11% para 5,31 euros.