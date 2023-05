EDP passa de prejuízos a lucros de 306 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano

Num comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa referiu que "a recuperação em termos homólogos foi impulsionada pela normalização da produção hidroelétrica em Portugal no inverno 2022-23, após um período de seca extrema no ano hidrológico 2021-22" que resultou em perdas de 400 milhões de euros no primeiro trimestre do ano passado.

Segundo a EDP, "no início de maio, as albufeiras da EDP em Portugal mantêm-se a uma quota agregada acima da média histórica para este período do ano".