EDP prevê investir 1.200 ME até 2025 em novos mercados como o asiático

"Vietname, Coreia do Sul, Japão, há uma série de países que estamos a analisar e já temos alguns projetos em vista", afirmou Miguel Stilwell d`Andrade, em conferência de imprensa, depois da apresentação do plano estratégico da energética para 2021-2025.

O líder da EDP, que assumiu recentemente funções, em substituição de António Mexia, acrescentou que é "fundamental" uma escolha rigorosa dos países onde investir.

"Nós só investimos em países que tenham enquadramento regulatório o mais previsível possível. [...] Queremos estar seguros de que quando fazemos esse investimento, vai ser rentável a prazo", sublinhou.

A EDP prevê realizar 80% do investimento previsto até 2025 na Europa e na América do Norte, em partes iguais, invertendo a primazia que deu aos EUA nos últimos anos, e reduz no Brasil, segundo o plano estratégico.

De acordo com o plano estratégico 2021-25, a EDP vai investir 24.000 milhões de euros na transição energética, dos quais 80% em energias renováveis - tecnologias eólica, solar, hidrogénio verde e armazenamento de energia - o que vai permitir que, em 2030, 100% da eletricidade produzida seja a partir de fontes renováveis.

Segundo o plano hoje apresentado aos analistas pelo presidente executivo, Miguel Stilwell d`Andrade, por geografias, 80% do investimento será na Europa (40%) e na América do Norte (40%), 15% no Brasil e na América Latina e os outros 5% no "resto do mundo".

A EDP quer ter mais 50 gigawatt (GW) em energia limpa até 2030, passando de uma produção renovável atual de 74% para 100% em 2030, de acordo com o plano estratégico para 2021-25 divulgado hoje.

A anterior meta, definida em março de 2019, previa mais de 90% de produção renovável em 2030.

Em 2020, 74% da produção da EDP foi a partir de fontes renováveis, antecipando em dois anos o objetivo definido para 2022.