EDP propõe manutenção do dividendo acionista em 19 cêntimos

"O Conselho de Administração Executivo irá propor à Assembleia Geral de Acionistas, a distribuição de um dividendo relativo ao exercício de 2021 no valor de 0,19 euros por ação, em linha com o ano anterior, assim como com a política de dividendos estabelecida no plano estratégico 2021-2025", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A EDP teve em 2021 lucros atribuíveis aos acionistas de 657 milhões de euros, uma redução de 18% em termos homólogos, adiantou a empresa.