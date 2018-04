EDP Renováveis celebra contrato para vender mais energia nos Estados Unidos

Lusa06 Abr, 2018, 14:23 | Economia

Segundo um comunicado da EDP, Energias de Portugal enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), as operações do projeto solar Riverstart no estado do Indiana, EUA, deverão arrancar em 2022.

No comunicado, a EDP que tem uma participação de 82,6% na EDP Renováveis, considera que "com este acordo a EDP Renováveis expande a sua presença nos EUA, executando ao mesmo tempo a sua estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projetos competitivos com visibilidade de longo-prazo".

A EDP Renewables North America é subsidiária da EDP Renováveis.