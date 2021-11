EDP Renováveis chegou a acordo para compra da companhia solar Sunseap Group

Num comunicado publicado hoje no `site` da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa diz ter acordado a aquisição de uma participação de 87,4% na Sunseap Group Pte. Ltd, a maior companhia de solar distribuído e uma das top quatro de energia solar no Sudeste Asiático.

A empresa especifica que a transação foi alcançada através de um acordo com os principais acionistas da Sunseap pelo valor de 6 milhões de euros por uma participação de 87,4% ("Transação").

"Entre a assinatura e conclusão do acordo, a EDPR poderá aumentar a sua participação até 91,4%", acrescenta a EDPR na nota.