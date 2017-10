EDP Renováveis com 468% de aumento de lucros para 165 milhões de euros

Lusa31 Out, 2017, 08:07 / atualizado em 31 Out, 2017, 08:08 | Economia

Em comunicado enviado hoje ao regulador do mercado em Portugal, a CMVM, a elétrica portuguesa sediada em Madrid revela que o resultado líquido totalizou 165 milhões de euros, enquanto o resultado líquido ajustado a eventos não recorrentes somou 160 milhões, um aumento de 45 % em relação a um ano antes.



Por outro lado, o EBIT (lucro antes de impostos e juros) aumentou para 606 milhões de euros (+50 %), no seguimento da progressão em 17 % do EBITDA (Resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) para 991 milhões.



Nos primeiros nove meses do corrente ano, as receitas aumentaram 11% para 1.346 milhões de euros, um aumento de 135 milhões quando comparado com o mesmo período de 2016, "beneficiando da nova capacidade em operação, do superior preço médio de venda, juntamente com o impacto positivo do superior fator de utilização dos parques anteriormente em operação.



Há um ano, a EDP Renováveis tinha registado lucros de 29 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2016, uma diminuição de 71% em relação ao período homólogo de 2015, quando obteve 100 milhões de euros.



A Energias de Portugal, S.A. ("EDP"), é a maior acionista da EDP Renováveis, que tem a sua sede em Madrid.