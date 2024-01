EDP Renováveis entra na Austrália com aquisição de empresa local

Em comunicado, a EDPR refere que esta aquisição visa "aproveitar as substanciais perspetivas de crescimento das energias renováveis" na Austrália, mercado que diz representar "um dos maiores potenciais na Ásia-Pacífico", região onde a empresa entrou em 2022.

"Ao aproveitar uma presença já bem estabelecida na região da Ásia-Pacífico, a EDP Renováveis acredita estar posicionada para se destacar na Austrália, ao conjugar a sua escala global, capacidade técnica e especialização em gestão de energia com o conhecimento da ITPD sobre o mercado local", sustenta.

Na Austrália, a EDPR diz pretender concentrar "esforços no desenvolvimento de projetos eólicos e solares de grande escala, combinados com soluções inovadoras de armazenamento".

Com esta aquisição, a empresa adiciona ao seu portefólio uma carteira de mais de 1,5 Gigawatts (GW) de capacidade em projetos eólicos e solares com opções de armazenamento de energia em várias etapas de desenvolvimento, a ser desenvolvidos no leste da Austrália, em particular em Nova Gales do Sul e em Queensland.

Segundo detalha, esta carteira inclui um projeto solar fotovoltaico de 480 Megawatts-pico (MWp) e um projeto de armazenamento de energia de 200 Megawatts (MW) em Queensland "em estado avançado de desenvolvimento, que deverá entrar em operação até 2026 e contribuir para a ambição da região de ser neutra em emissões".

"Com um ambicioso plano de descarbonização, a Austrália é um dos mercados com maior potencial naquela região. Atualmente com 38% de produção de eletricidade proveniente de fontes renováveis, o país pretende alcançar uma meta de 82% até 2030 e substituir completamente o carvão por fontes renováveis até 2040, adicionando para isso ao país 26 GW de nova capacidade", destaca.

De acordo com a EDPR, a Austrália é também "um dos países mais avançados" em regulamentação e implementação de soluções de armazenamento de energia com baterias.

Assumindo-se "cada vez mais focada em mercados com oportunidades favoráveis de descarbonização", como a Austrália, Singapura e o Japão, a empresa refere que estes "estão posicionados como áreas de crescimento estratégico para a EDPR nos próximos anos", já que a "visibilidade clara do mercado, estabilidade regulatória e metas climáticas robustas" desses mercados "permitem maximizar o valor em projetos renováveis".

Presente na Ásia Pacífico desde 2022, a EDP Renováveis diz já ter instalado 1,3 GWp (905 MWac) em capacidade solar em toda a região em projetos de grande escala e também de geração solar distribuída.

Adicionalmente, destaca estar a investir em "soluções inovadoras que podem acelerar a transição da região para fontes mais limpas", como instalações solares flutuantes e soluções solares e de armazenamento que podem alimentar ilhas sem acesso à rede e que ainda dependem de combustíveis fósseis.

A Ásia Pacífico é um dos quatro mercados globais do grupo EDP, que tem mais de 26 GW de capacidade instalada em todo o mundo, dos quais mais de 22 GW são em projetos solares, eólicos e hídricos.

A empresa assume como objetivo ter 50GW de energia renovável até 2030 e tornar-se uma empresa 100% renovável.