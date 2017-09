EDP Renováveis fecha contrato de fornecimento de energia eólica "offshore" na Escócia

Lusa11 Set, 2017, 10:56 / atualizado em 11 Set, 2017, 10:56 | Economia

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a subsidiária do grupo EDP informou hoje que foi atribuído ao consórcio Moray Offshore Windfarm (East) um contrato de 15 anos para a entrega de 950 MW de geração eólica `offshore` e que pressupõe uma tarifa de 57,5 libras (cerca de 63 euros) por MW/hora, tarifa baseada em 2012.

"Após a conclusão da fase de desenvolvimento, e da seleção de todos os parceiros e fornecedores para as diferentes fases de construção e operação, o consórcio poderá dar início à construção do parque eólico, o qual deverá estar concluído em 2022", refere a empresa controlada pela EDP (82,6%).

De acordo com o presidente executivo da EDPR, João Manso Neto, citado na nota à comunicação social, "com o anúncio de hoje, a EDPR aumenta as suas opções de crescimento na área da energia eólica `offshore` num mercado atraente, melhorando e diversificando assim as soluções de crescimento de lucros a longo prazo da empresa, ao mesmo tempo que mantém um perfil de risco equilibrado".

A empresa destaca ainda o "empenho continuado" da EDPR no mercado eólico `offshore` do Reino Unido ao longo da reforma do mercado da eletricidade e na transição para os leilões de CfD permitiram uma dramática redução de custos, de 150 libras/MWh em 2014 para 57,5 libras/MWh hoje.

"Este leilão demonstrou a real evolução da redução de custos e o nosso resultado mostra o quão acessível a energia eólica `offshore` pode ser em comparação com outras tecnologias, incluindo nova geração térmica", refere.

A EDPR sinaliza que o Reino Unido precisa de mais infraestrutura de geração com baixa emissão de carbono para manter a segurança do abastecimento face a um futuro cada vez mais incerta, tendo já sido demonstrado o que pode ser conseguido neste local.

"É do interesse do Reino Unido permitir-nos continuar este sucesso em outros locais", indica.

O consórcio Moray Offshore Windfarm é detido pela EDPR (77%) e a ENGIE (23%).