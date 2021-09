EDP Renováveis ganha novo contrato no Chile durante 15 anos

"A EDP Renováveis, S.A. ("EDPR") foi atribuída com um Contrato de Aquisição de Energia ("CAE") a 15 anos no leilão de energia renovável chileno, para vender a energia produzida pelo projeto eólico San Andres de 120 MW, estimando-se que evite 90 milhares de toneladas de emissões anuais de CO2", pode ler-se na comunicação hoje enviado ao mercado pela empresa.

A subsidiária da EDP sediada em Madrid informa ainda que "o projeto eólico San Andres, situado em La Araucania, Chile, estima-se que inicie operações em 2025".

De acordo com a empresa, "na sequência da entrada da EDPR no Chile em maio de 2021, a EDPR tem agora 0,2 GW [gigawatts] de capacidade assegurada que entrará em operação no Chile até 2025".

Para a EDP Renováveis, "o sucesso da EDPR em assegurar novos CAEs reforça a sua estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projetos competitivos e com perfil de baixo-risco que fomentam a aceleração da transição energética e a descarbonização da economia".

No dia 28 de maio, a EDP Renováveis informou que entrou no mercado do Chile, depois de chegar a acordos para adquirir uma carteira eólica e solar de 628 MW com o início das operações comerciais previstas para entre 2023 e 2025.

A transação foi alcançada através de dois acordos separados com a "Atacama Energy" e a "Lader Energy" por um valor total de até 31,2 milhões de euros (38 milhões de dólares dos Estados Unidos da América), dependendo da concretização de objetivos pré-definidos para cada projeto.

Na sessão de hoje do PSI20, a EDP perdeu 2,23% para 4,68 euros e a EDP Renováveis desvalorizou-se em 1,92%, para 22,50 euros.