EDP Renováveis instala 224 MW nos EUA e supera os 5.000MW no país

Lusa16 Fev, 2018, 16:13 | Economia

Os projetos, que entraram em funcionamento no último trimestre de 2017, são Quilt Block (98 MW), em Wisconsin, Hog Creek (66 MW), em Ohio e Cypress Creek (60,4 MW), na Carolina do Sul.

O parque eólico de Quilt Block fornecerá energia limpa equivalente ao abastecimento anual de cerca de 37 mil casas de Wisconsin, para além de criar mais de 100 postos de trabalho durante a sua construção e 12 postos de trabalho permanentes em fase de funcionamento, Hog Creek (o terceiro no Estado de Ohio) fornecerá energia equivalente ao abastecimento de uma média de 19 mil casas na zona e Cypress Creek é um parque solar composto por três plataformas solares (Cameron, Hampton e Estill) que, em conjunto, geram uma capacidade de 60,4 MW.

O presidente executivo da EDPR, João Manso Neto, citado numa nota enviada pela empresa diz que os EUA continuam a ser um mercado de referência para empresa.

"Novos parques postos em funcionamento são o melhor reflexo do nosso compromisso de continuar a crescer na região", sinalizou.

Estes três novos projetos somam-se a dois parques implementados também no terceiro trimestre de 2017 nos Estados Unidos e que representaram uma capacidade instalada de 199 MW:

No contexto do mercado norte-americano, destaca-se ainda o acordo formalizado através da subsidiária EDPR North America LLC, em dezembro, para a obtenção de financiamento `tax equity` no valor de 507 milhões de dólares para todos os projetos implementados nos Estados Unidos em 2017.

O mercado dos EUA é o maior da EDPR em termos de capacidade instalada e de produção.

A empresa começou a operar no país em 2007 e atualmente detém parques eólicos e solares nas regiões da Califórnia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Minnesota, Nova Iorque, Ohio, Oklahoma, Oregon, Texas e Washington.

De acordo com as informações divulgadas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em janeiro, a produção da EDP Renováveis aumentou 13% em 2017 para 27,6 TWh de energia em relação ao ano anterior, beneficiando das adições de capacidade ao longo do ano e de um fator de utilização superior. As operações da EDP Renováveis na Europa, América do Norte e Brasil geraram 42%, 55% e 3% do total de produção, respetivamente.

No último ano, a geração na Europa aumentou 4% face ao ano anterior, para 11,7 TWh, fruto do aumento de 3% em Espanha e de 12% no resto da Europa, mas o aumento mais expressivo ocorreu na América do Norte, de 20%, totalizando 15,1 TWh.

Impulsionada pela capacidade adicionada ao longo do ano, em dezembro de 2017 a EDP Renováveis geria um portefólio de 11 GW em 11 países, dos quais 5,2GW na Europa, 5,5 na América do Norte e os restantes 0,3GW no Brasil.