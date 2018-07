EDP Renováveis vende antecipadamente mais 405 MW nos EUA e supera meta de 2020

Lusa03 Jul, 2018, 17:40 | Economia

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP Renováveis adianta que a sua subsidiária para o mercado norte-americano, EDP Renewables North America LLC, estabeleceu quatro contratos de 15 anos, com três empresas do segmento Comercial e Industrial, para a venda de energia produzida por dois parques eólicos com capacidade total de 405 MW.

Os parques eólicos estão localizados no estado de Illinois e no estado de Indiana e espera-se que iniciem as operações em 2019 e 2020, respetivamente.

De acordo com o comunicado ao mercado, "na sequência destes acordos, a EDP Renováveis já garantiu 2,1 GW de contratos de aquisição de energia nos EUA, excedendo o objetivo de 1,8 GW de contratos de longo prazo de energia eólica para projetos a serem instalados no país no período de 2016-2020".

Com estes contratos, "a EDPR tem atualmente contratados 3,6 GW de adições de capacidade global, excedendo a meta de 3,5 GW do Plano de Negócios para 2016-2020, conforme comunicado em maio de 2016, no Dia do Investidor do grupo EDP".

Numa nota enviada à Lusa, o presidente executivo da EDP, António Mexia, realçou que "alcançar este objetivo um ano e meio antes do previsto é mais um sinal da visibilidade e capacidade de entrega do investimento com que nos comprometemos com o mercado."

A EDP controla 82,6% do capital social da EDP Renováveis, que tem a sua sede em Madrid.