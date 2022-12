EDP Renováveis vende parque solar nos EUA por 281 ME

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP Renováveis regista que a venda representou 1,5 milhões de dólares por megawatt.

Esta transação foi feita mediante um acordo de `build and transfer` e ocorre depois da fase de `mechanical completion` inicial deste parque de 200 MWac, no estado do Indiana.

De acordo com a informação enviada hoje ao mercado, com esta transação, a EDPR "já assegurou 3,4 mil milhões de euros de encaixes com rotação de ativos que está inserida no contexto do programa de rotação de ativos de oito mil milhões de euros para 2021-25".