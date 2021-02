EDP volta aos lucros em Portugal depois de dois anos de prejuízos

Assim, a atividade "convencional da EDP em Portugal, (incluindo a produção convencional, redes de distribuição e comercialização de energia), após dois anos consecutivos de prejuízos em 2018 (-18 milhões de euros) e em 2019 (-98 milhões de euros), atingiu em 2020 um lucro de 92 milhões de euros, que representou 11% do resultado líquido do grupo EDP", lê-se na mesma nota, que dá conta dos resultados de 2020 do grupo.

Por outro lado, em Portugal, "a energia distribuída apresentou uma redução de 3%, penalizada, sobretudo, pela queda de consumo no segmento empresarial, em linha com a tendência observada em Espanha e no Brasil", disse o grupo.

Entre os destaques no mercado nacional, a EDP recordou, que no âmbito do plano de alienação de ativos anunciado em março de 2019 foi concluída "a venda de seis centrais hídricas em Portugal em dezembro de 2020 (1.683 megawatts) por 2,2 mil milhões de euros".

Com esta transação, a empresa reduziu a exposição ao risco hídrico no norte de Portugal, mantendo cerca de 75% do seu atual portefólio hídrico na Península Ibérica.

A EDP obteve, no ano passado, lucros atribuíveis aos acionistas de 801 milhões de euros, um crescimento de 56% em termos homólogos, adiantou a empresa em comunicado à CMVM.

Na mesma nota, o grupo referiu que, por sua vez, o resultado líquido recorrente da "subiu 6%, em 2020, para 901 milhões de euros, suportado pelo crescimento da atividade de produção de energia renovável, que registou um aumento de 7% face a 2019, para os 47,3 TWh [terawatt-hora] de produção eólica, hídrica e solar".

No entanto, outros efeitos não recorrentes tiveram um impacto líquido negativo de 100 milhões de euros, que levaram a que o resultado se fixasse em 801 milhões de euros, indicou a EDP.