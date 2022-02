EDPR não vai contestar avaliação preliminar do Pego e diz que fez proposta "realista" afirma CEO

"Fizemos uma proposta agressiva, boa, realista e aguardamos o resultado do concurso", afirmou aos jornalistas Miguel Stilwell d`Andrade, em conferência de imprensa, após a apresentação dos resultados da elétrica em 2021.

O presidente executivo da EDP e da EDP Renováveis (EDPR) admitiu que a empresa não vai contestar a decisão preliminar.

No relatório preliminar divulgado pela DGEG, a proposta apresentada pela Endesa, empresa espanhola que atua na distribuição de gás natural e na geração e distribuição de energia elétrica obteve uma pontuação de 3,72, batendo as propostas da Tejo Energia SA, EDP Renováveis, Greenvolt, Brookfield Ltd & Bondalti SA e Voltalia SA.

A Greenvolt ficou em terceiro lugar, o consórcio da Brookfield Ltd & Bondalti SA em quarto, a Voltalia SA em quinto e a EDP Renováveis em último lugar.

O concurso está em fase de audiência de interessados, permitindo a todos os participantes contestar a avaliação do júri.

"Cá estaremos para depois ver qual é a decisão tomada e depois a concretização ou não desses projetos", disse Miguel Stilwell d`Andrade, que admitiu não conhecer em detalhe as outras propostas.

"Nós pusemos o nosso empenho total na proposta, isso posso garantir, [...] fizemos o nosso trabalho de casa e apresentámos a nossa melhor proposta", acrescentou.