EDPR vende parques eólicos em Espanha à Verbund por 460 ME

"A EDP Renováveis, S.A. concluiu a venda de um portfólio eólico de 257 MW em Espanha à Verbund, por um `enterprise value` [valor de mercado da empresa] de 0,46 mil milhões de euros a 31 de dezembro de 2022", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em causa estão nove projetos eólicos operacionais, com uma idade média de 14 anos.

Segundo a mesma nota, os ativos vendidos faziam parte da compra do negócio de renováveis da Viesgo, que foi concluída em dezembro de 2020.

A operação insere-se no programa de rotação de ativos de 7.000 milhões de euros para 2023-2026.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da EDPR cederam 0,11% para 17,73 euros.