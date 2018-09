Educação. Mais de metade das baixas foram fraudulentas

RTP05 Set, 2018, 11:14 / atualizado em 05 Set, 2018, 11:37 | Economia

Os dados de Bruxelas reportam ao final de 2017, o último período em que há dados disponíveis.



O relatório da Comissão Europeia aponta para a realização de seis mil fiscalizações no setor da Educação, como exemplo do início da implementação do plano para reduzir o absentismo no setor público. “Este plano incluiu a revisão de cerca de seis mil juntas médicas no setor da educação no final de 2017, que contribuíram para o regresso ao trabalho de mais de metade dos casos avaliados. Mais seis mil avaliações estavam planeadas para o período entre março e agosto de 2018”, pode ler-se no documento publicado esta terça-feira.





O relatório aponta ainda para a implementação de um novo sistema de monitorização para avaliar o absentismo.





No setor da Educação, a Comissão Europeia revela ainda alguma preocupação para o potencial crescimento das despesas com pessoal. A despesa com o descongelamento das carreiras terá um aumento estimado de custos de 0,2% do PIB em 2018 e 2019 e de 0,1% em 2020, de acordo com o Programa de Estabilidade.No entanto, Bruxelas deixa um alerta. “A modalidade específica para o descongelamento de carreiras específicas (em particular a dos professores) ainda está em negociação e pode significar uma maior pressão dos custos da medida de descongelamento de carreiras”, avança a Comissão Europeia.O relatório revela que os custos com pessoal aumentaram 1,9% em 2017 em termos nominais “significativamente acima do orçamento de 2017”. ,