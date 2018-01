Efacec aumenta trabalhadores na mobilidade eléctrica em 2018 e 2019

Lusa26 Jan, 2018, 15:31 | Economia

Em declarações à agência Lusa, à margem do `warm up` da Mobi Lisbon Summit, Duarte Ferreira, Global Business Development Director (Diretor de desenvolvimento de negócio global) da empresa, referiu que atualmente a mobilidade elétrica conta com 112 pessoas, mais seis colaboradores internacionais, mas que vai aumentar o número entre 2018 e 2019.

Quanto a postos de carregamento para viaturas elétricas o trabalho é para integrar, tornar o produto "`userfriendly` (amigável) para peões e para quem passeia" e mesmo que não tenha carro elétrico "pode fazer uso, por exemplo, para ler o jornal tranquilamente".

"Estamos a trabalhar nisso", comentou o responsável, escusando-se a adiantar pormenores do trabalho de postos de carregamento, que são um produto que "toca diversos setores adjacentes, um deles é arte urbana".

O responsável recordou as inovações que a empresa tem realizado no setor da mobilidade elétrica, como a carga `wireless`, com um sensor a permitir carregar, sem fios, as "baterias dentro do próprio carregador" e os carregadores para autocarros.

Atualmente a empresa vende a empresas como a Porshe, a Eletrify America, um "projeto de eletrificação de autoestradas americanas", e conta com uma "unidade em franco crescimento, com objetivos muito ambiciosos: ter a três anos 100 milhões de euros de faturação".

"Estamos a falar de multiplicar por cinco o tamanho que temos hoje. É um por cinco. Estou certo que com o ritmo de inovação que temos, com as novas armas que temos a nível fabril e com tudo o que tenho visto, a Efacec consegue ser um `player` totalmente português pioneiro a nível nacional" na mobilidade, concluiu.

A Efacec através de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos está presente em 40 países.

A Efacec designa o conjunto das empresas que hoje se constituem como a Efacec Power Solutions e foi Criada em 1948, operando nos sectores da energia, da engenharia e da mobilidade.