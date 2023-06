Efacec. Mutares assinou acordo e aquisição deve estar concluída no 3.º trimestre

"A Mutares assinou um acordo para a aquisição da Efacec ao Estado Português no âmbito do processo de reprivatização lançado no final de 2022. A conclusão da transação está prevista para o terceiro trimestre de 2023", avançou hoje, em comunicado.

Em 07 de junho, o Governo aprovou a proposta da Mutares para a privatização da Efacec, sem revelar os valores envolvidos.