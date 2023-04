Efacec. Prorrogado por 24 horas prazo para entrega de propostas à compra

O prazo inicial para os cinco candidatos à compra da Efacec apresentarem propostas vinculativas e melhoradas face às ofertas já entregues terminava hoje, mas "foi prorrogado por 24 horas", segundo adiantou aquela fonte oficial.

A apresentação da chamada `Best and Final Offer` (BAFO) é mais uma etapa no concurso para a reprivatização dos 71,73% do capital da Efacec, detidos pela Parpública.