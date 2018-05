Efacec vai despedir 21 trabalhadores por falta de acordo

RTP10 Mai, 2018, 13:54 / atualizado em 10 Mai, 2018, 13:55 | Economia

À Lusa, a fonte da Comissão de Trabalhadores adiantava esta manhã que a decisão de avançar para o despedimento coletivo fora justificada com “falta de trabalho”. E que entre os 21 funcionários a despedir estariam cinco representantes dos profissionais da empresa.



Numa reunião realizada esta quinta-feira, ainda segundo a mesma fonte, a administração da Efacec informou que o documento relativo ao despedimento coletivo “já deu entrada no Ministério do Trabalho” e que o processo será formalizado “dentro de cinco dias”.



“Hoje já se estão a reunir com toda a gente” atingida pelo despedimento, adiantou a fonte da CT, para acrescentar mesmo que “a fábrica está cheia de seguranças”.



Em comunicado entretanto remetido à RTP, a Efacec Energia indica ter iniciado em março “um processo de ajustamento na área de transformadores de potência – onde se registou uma quebra de encomendas de 33% e uma redução de 125% nos resultados operacionais entre 2013 e 2017 – e que envolveu 49 trabalhadores”.

A 18 de abril, em sede de comissão parlamentar do Trabalho e Segurança Social, o presidente da Efacec, Ângelo Ramalho negava que a empresa estivesse a despedir trabalhadores, contrapondo com a intenção de contratar 700 trabalhadores até 2020.

“A Efacec Energia chegou a um acordo com 28 colaboradores que aceitaram as condições propostas pela empresa e que envolviam soluções de mobilidade e rescisões por mútuo acordo – 11 aceitaram novas funções no âmbito da mobilidade interna ou para outra empresa do Grupo com maior nível de empregabilidade e 17 optaram pelo plano social de rescisão proposto”, lê-se no mesmo comunicado.



“Os restantes 21 colaboradores não aceitaram as propostas da empresa, alguns deles recusando-se inclusive a conhecer essas propostas. Perante esta situação e esgotadas todas as alternativas consensuais possíveis, a empresa não tem outra alternativa que não seja utilizar os mecanismos previstos na lei para garantir a sustentabilidade da área dos Transformadores de Potência”, justifica-se a empresa, que afiança ter realizado o ajustamento “com base em critérios objetivos, rigorosos e imparciais, tendo sido abordados os colaboradores cujas funções se extinguem ou que apresentam um maior custo”.



Quanto aos profissionais das estruturas representativas do corpo laboral abrangidos pelo ajustamento, a Efacec garante que “tiveram a possibilidade de explorar as mesmas alternativas de mobilidade interna ou para outra empresa do grupo” que os demais.



“No entanto, apenas um representante dos trabalhadores aceitou conversar com a Efacec Energia, tendo sido possível encontrar uma solução de preservação da sua relação contratual numa outra empresa do Grupo”, indica o mesmo texto.



Por sua vez, a Comissão de Trabalhadores considera que a administração está a subverter o estatuto de empresa em reestruturação, de forma a pressionar colaboradores no sentido da rescisão de contratos.



O estatuto de empresa em reestruturação foi pedido no final de 2013. Em janeiro do ano passado foi requerida uma extensão para o triénio 2017/2019, com luz verde do Governo. Previa-se então a rescisão por mútuo acordo de 118 contratos na Efacec Energia e outros 291 na Efacec Engenharia, num total de 409 postos laborais.



“Tal como já afirmado anteriormente, trata-se de uma situação muito concreta, sem qualquer impacto em outra unidade organizacional do Grupo Efacec. Sobre este assunto, há que referir que todos os demais colaboradores têm os seus postos de trabalho assegurados”, advoga a Efacec no comunicado difundido esta quinta-feira.



c/ Lusa