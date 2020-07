Efanor lança oferta sobre ações da Sonae Indústria e Sonae Capital

No caso da Sonae Indústria, a Efanor detém, diretamente ou por outras vias, direitos de voto "inerentes a 31.150.266 ações representativas de cerca de 68,608% do capital social e direitos de voto".

A contrapartida oferecida pela Efanor é de 1,14 euros por ação e incorpora "um prémio de 68,4%" em relação ao preço médio ponderado das ações nos seis meses imediatamente antes de 30 de julho deste ano, de 0,667 euros, segundo o comunicado. Em relação ao preço de hoje, o prémio é de 77%, adiantou a sociedade.

A eficácia da oferta "ficará subordinada a que a oferente [Efanor] passe a deter, em consequência de oferta pública de aquisição, mais de 90% dos direitos de voto" da Sonae Indústria, segundo a mesma nota.

A Efanor admite ainda retirar a Sonae Indústria da bolsa.

No que diz respeito à Sonae Capital, a Efanor detém 157.004.263 ações, representativas de cerca de 62,8% do capital social e 63,7% dos direitos de voto, oferecendo uma contrapartida de 0,7 euros por ação, um valor que implica um prémio de 29,4% face à média dos últimos seis meses e 46,8% em relação ao preço dos títulos no dia de hoje.

As condições para o sucesso e a possibilidade de a Sonae Capital perder, ela também, o estatuto de sociedade aberta (saída de bolsa) são semelhantes às da Sonae Indústria.

A Sonae Indústria tem 31,39% do seu capital em `free float` (disperso em bolsa), um valor que na Capital é de 28,69%. Neste último caso, além do `free float`, 8,51% das ações são detidas por acionistas com participações qualificadas, ou seja, mais de 2%, incluindo a Quaero Capital, S.A. (5,04%) e o Norges Bank (2,19%), de acordo com informação nos `sites` das empresas.