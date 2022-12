Efeitos da inflação são visíveis no comércio

Foi o que testemunhou, ao final da manhã, a repórter Sandra Henriques, no Mercado de Alvalde, em Lisboa.Já nos centros comerciais há sinais de que o negócio corre melhor.Ouvido pela Antena 1, o presidente da Associação Portuguesa do Centros Comerciais, Rodrigo Moita de Deus diz que o volume de vendas aumentou quatro por cento em relação a 2019, o ano anterior à pandemia.Rodrigo Moita de Deus refere ainda que alguns portugueses estão a aproveitar a folga financeira de dezembro, através do subsidio de Natal, para fazerem compras maiores.