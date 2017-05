Eleição de Macron é positiva para o crédito apesar dos desafios - Moody`s

Lusa 08 Mai, 2017, 11:55 | Economia

"A agenda política focada nas reformas é positiva do ponto de vista do crédito, desde que ele consiga implementar as reformas e consiga melhorar as metas estabelecidas em termos de crescimento económico a médio prazo e consolidação da dívida, o que poderia, por seu turno, melhorar a força económica de França", escrevem os analistas da agência de `rating` numa nota hoje divulgada.

O centrista Emmanuel Macron foi eleito com 66,10% dos votos, contra 33,90% da candidata da extrema-direita Marine Le Pen, revelam hoje os resultados definitivos da segunda volta das eleições presidenciais francesas, que decorreram no domingo.

Na nota enviada hoje aos investidores, que não constitui uma ação de `rating`, a Moody`s diz que a Presidência de Macron enfrenta "desafios económicos e orçamentais materializados no crescimento fraco e na dívida alta", acrescentando que "a capacidade para desenhar e implementar políticas que aumentem o crescimento e a consolidação orçamental vão determinar a trajetória do `rating` da França [atualmente em Aa2] e a sua Perspetiva de Evolução".

Os peritos da Moody`s salientam, no entanto, a importância das eleições legislativas de junho, que vão "determinar a capacidade de Macron para implementar reformas, dado que é improvável que o seu partido consiga ter a maioria na Assembleia Nacional".

Se a composição parlamentar que vai sair das eleições do próximo mês "não conseguir chegar a acordo, a França pode enfrentar cinco anos de deriva, minando o perfil de crédito", concluem os analistas.