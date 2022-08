Eletricidade e gás vão aumentar 80% no Reino Unido

Foto: Nigel Roddis - Reuters

No Reino Unido, a eletricidade e o gás vão aumentar 80% já em outubro. A energia tem pressionado os preços no supermercado. Muitos analistas acreditam que a inflação vai chegar, até ao fim do ano, aos 18%.