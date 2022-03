Eletricidade sobe 34% no mercado grossista ibérico para valor mais alto do ano

Segundo dados do Operador do Mercado Ibérico (OMIE), citados pela agência noticiosa EFE, uma semana após o início da invasão russa da Ucrânia, o preço da eletricidade ultrapassará pela primeira vez a barreira dos 300 euros/MWh este ano e atingirá o seu terceiro valor mais elevado na história.

O preço médio para quinta-feira será quase 11% mais barato do que o de 23 de dezembro do ano passado, quando a eletricidade atingiu o seu máximo histórico de 383,67 euros/MWh.

Por faixas horárias, a eletricidade custará 400 euros/MWh entre as 07:00 e as 08:00 de Lisboa (mais uma hora em Espanha), enquanto o seu preço mais barato será registado entre as 22:00 e as 23:00 (260 euros/MWh).

O preço de quinta-feira será 74,36% mais caro do que o de uma semana antes e será seis vezes o registado durante a primeira quinta-feira de março de 2021, quando o seu preço era de 55,27 euros/MWh.

A Rússia lançou uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e quase 500 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.