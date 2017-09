Elisa Ferreira diz que BdP defende interesses de Portugal na UE

Lusa08 Set, 2017, 21:07 | Economia

"De facto, e ao contrário de alguns discursos a nosso ver pouco fundamentados, o papel de um Banco Central nacional num país que integra não só uma União Monetária mas também uma União Bancária não se torna nem mais simples nem menos relevante face ao modelo tradicional dos Bancos Centrais puramente nacionais", afirmou hoje Elisa Ferreira, na tomada de posse como vice-governadora, numa cerimónia em Lisboa.

Elisa Ferreira e Máximo dos Santos tomaram hoje posse como vice-governadores e Ana Paula Serra e Luís Laginha de Sousa como administradores do Banco de Portugal, numa cerimónia no salão Nobre do Ministério das Finanças em que estiveram presentes o governador do banco central, Carlos Costa, e o ministro das Finanças, Mário Centeno.

Na cerimónia, apenas falaram Elisa Ferreira, em nome dos empossados, e Centeno, uma vez que lhe cabe dar posse aos membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal.

No seu discurso, a vice-governadora considerou que é necessário fazer a "defesa do interesse nacional num contexto externo altamente volátil" e perante "quadros negociais complexos e instáveis" na União Europeia.

Elisa Ferreira afirmou que a defesa do interesse nacional também é importante no quadro da união bancária, sobretudo quando está para revisão a legislação sobre regulação e também resolução de bancos.

"Parece também incontestável que a defesa do interesse nacional passará por uma clarificação detalhada desse mesmo interesse em cada tema e pela maximização da capacidade de influência combinada de todos os atores, em particular Governo e Banco de Portugal", acrescentou.

A ex-ministra do Governo socialista de António Guterres voltou a criticar os limites que os bancos centrais conhecem na sua intervenção no quadro do processo europeu, sobretudo no seu mandato de garantir a estabilidade financeira.

"Este problema agrava-se quando o próprio processo de construção europeia (...) pode tender a deixar, na prática, os objetivos constantes do mandato do Banco Central - e permitam-me destacar em particular, o objetivo último da estabilidade financeira nacional - nas mãos das entidades tradicionais enquanto, por outro lado, lhes limita enormemente a margem de intervenção", afirmou.

Quanto ao sistema bancário português, Elisa Ferreira destacou a "alguma estabilização" que tem havido, referindo que só foi "possível graças a uma cooperação entre todos os responsáveis públicos, de um relacionamento exigente, mas transparente e são, com a indústria".

Sobre o futuro, admitiu "riscos sérios que persistem" e práticas a corrigir, mas considerou que o caminho é hoje mais "claro e definido".

Elisa Ferreira, que hoje assumiu funções como vice-governadora, já era desde junho de 2016 administradora do Banco de Portugal, altura em que deixou a banca socialista do Parlamento Europeu.

Ainda no discurso, Elisa Ferreira elogiou a "paridade de género" na cúpula do Banco de Portugal, ao mesmo tempo que criticou por ser "escassa em funções de topo no sistema financeiro".