Elite mundial do turismo debate em Macau mercados chinês e latino-americano, Brasil em destaque

Lusa24 Set, 2019, 07:19 | Economia

O vice-presidente do Brasil, António Hamilton Mourão, e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, encabeçam uma delegação que representa o Brasil "ao mais alto nível", sublinhou a secretária-geral do Fórum de Economia de Turismo Global, Pansy Ho, durante uma conferência de imprensa que serviu para apresentar o evento que se realiza entre 13 e 15 de outubro.

O Brasil vai estar representado ainda pelo secretário de Estado do Turismo, José Gustavo dos Santos, pelo diretor de marketing e relações públicas do Instituto Brasileiro de Turismo, bem como pelo secretário Especial do Desporto, Décio dos Santos, naquela que é a oitava edição do fórum, que conta com as presenças do secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), Zurab Pololikashsvili, e do vice-ministro da Cultura e do Turismo da China, Zhang Xu.

"Vários ministros do desporto, da cultura e do turismo, líderes empresariais globais e especialistas do setor irão reunir-se para discutir as mais recentes políticas e tendências (...), explorar as vastas oportunidades do crescimento dos mercados (...) e o potencial de interação dos mercados de turismo da China e América Latina", salientou hoje a organização.

Brasil e Argentina são os países convidados do evento, muito porque "ambos têm recursos turísticos imensos", frisou Pansy Ho, que aproveitou ainda para salientar outro dos parceiros em destaque no fórum, a província chinesa de Jiangsu.

Este ano, a organização aposta em promover pela primeira vez a Conferência Mundial de Investimento e Financiamento do Turismo, na qual participam "especialistas em investimento e líderes do turismo de topo a nível mundial".

Em outubro, o fórum e a Organização Mundial do Turismo, entidade parceira do evento, estreiam também a fase final das "Aventuras Tecnológicas em Turismo da OMT: Sports Tech", com o objetivo de mostrar "a capacidade de promoção de mudança e inovação desta vertente em toda a cadeia da indústria turística".

Na apresentação do evento, Pansy Ho (copresidente e acionista de referência de um dos operadores de jogo em Macau e líder de um grupo com interesses no imobiliário, transportes, hotelaria e construção civil) sublinhou a importância de a economia de turismo de Macau "progredir rumo a três objetivos em simultâneo: permanecer integrada na conjuntura nacional, aprofundar as cooperações estratégicas e impulsionar a inovação da indústria".

A organização sustentou ainda que "este é o ano perfeito para a comunidade do setor turístico explorar e desenvolver em conjunto um novo ecossistema de turismo", já que no início de 2019 foram apresentadas as linhas gerais do plano para a Grande Baía, o projeto de Pequim de criar uma mega metrópole mundial, e porque serão ainda comemorados dois importantes aniversários: os 70 anos da fundação da República Popular da China e os 20 da Região Administrativa Especial de Macau.

O fórum deste ano é subordinado ao tema "Turismo e Lazer: Para Uma Vida Melhor".