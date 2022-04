Elon Musk comprou Twitter e quer acabar com restrições de conteúdos

O homem mais rico do mundo comprou a rede social Twitter. Elon Musk pagou 41 mil milhões de euros e já anunciou que quer eliminar as restrições dos conteúdos e aliviar as diretrizes da plataforma. Há quem tema um aumento da violência verbal na rede social.