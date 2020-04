Em 450 hotéis há já 16 mil trabalhadores em "lay off"

O estudo final vai ser apresentado na quarta-feira e abrange cerca de 800 hotéis de um universo de 1200 pelo que a amostra neste momento já é significativa.Dos mais de 450 inquiridos até ao momento, 56 por cento revelaram que esperam fechar o semestre com uma taxa de ocupação entre 70 a 90 por cento e 63 por cento esperam chegar a meio do ano com quebras de receita também entre os 70 e os 90 por cento.Aliás basta recordar que de acordo com as ultimas estimativas da AHP cerca de 80 por cento dos hotéis optaram mesmo por fechar durante o estado de emergência e a perda de receita anual estimada é de 1.5 mil milhões de euros.Cristina Siza Vieira, presidente executiva da AHP fala de uma "hecatombe"” no sector e aguarda com expetativa os resultados finais do inquérito para poder tirar outras conclusões sobre as expectativas dos empresários, nomeadamente no que se refere à retoma do sector que está também necessariamente muito dependente da retoma de outros setores, numa relação quase "umbilical", por exemplo, com a aviação.





Por isso considera que "operacionalizar" as medidas que já existem é fundamental numa "batalha para manter as empresas operacionais". Isso pode significar no entanto ter de "alargar os prazos de reembolso das linhas de crédito" porque a retoma continua a ser uma incógnita.

Faturação ZERO em março e abril na restauração

Há outros dados que entretanto foram divulgados pela AHRESP e que incluem a restauração.



Esses dados dizem que oitenta por cento das empresas da restauração e hotelaria esperam ter uma faturação zero em março e abril. E entre os que vão optar pelo "lay off" simplificado, 70 por cento adianta que não terá capacidade para pagar os 2/3 da remuneração previsto pela lei caso a Segurança Social não entregue o respetivo apoio antes do final de abril.



Estas são conclusões de um estudo efetuado pela AHRESP – Associação de Hotelaria Restauração e Similares de Portugal a quase 2000 mil empresas nos últimos dois dias.



Em relação ao "lay off" simplificado quase 50 por cento das empresas que participaram no estudo revela que vai recorrer ao "lay off" e 21 por cento adianta que ainda não tomou uma decisão. Dos que optam pelo "lay off", 74 por cento referem que vão aplicar este modelo a todos os trabalhadores.



Perante estes dados, em declarações à RTP, Ana Jacinto, secretária Geral da AHRESP, não tem dúvidas em considerar que é preciso o Estado avançar com apoios diretos às empresas, como aconteceu por exemplo nos Açores.