"Em janeiro de 2024, ninguém vai perder rendimento relativamente a 2023", garante Costa

"Em janeiro de 2024, ninguém vai perder rendimento relativamente a 2023", assegurou o primeiro-ministro. "A pensão em pagamento em 2024 nunca será inferior à pensão de 2023".O aumento em 2024 será definido no próximo ano, em função "da evolução da inflação ao longo de 2023".Há cerca de 30 anos que a inflação não era tão elevada, lembrou ainda Costa, e por isso o conjunto destas medidas "garante que até ao final de 2023 todos os pensionista receberão o que era previsto receberem" e que as pensões não sejam postas em causa.

Estas medidas são, explicou, "um suplemento extraordinário já em outubro para responder aquilo que são as necessidades que as pessoas têm de, imediatamente, aumentar o seu rendimento".







“Eu gostaria de chamar a atenção que nos últimos seis anos nós também não aplicámos a fórmula quando tínhamos inflações tão baixas que não permitiriam haver qualquer tipo de atualização da pensão. As pensões mais baixas têm tido aumentos extraordinários de 10 euros, porquê? Porque a inflação estava tão baixa, tão baixa, tão baixa que se não fizéssemos um aumento extraordinário as pensões mais baixas não teriam tido qualquer aumento”, acrescentou em declarações.





O primeiro-ministro voltou a reforçar que “até ao final do próximo ano” a população “vai receber o que tem direito a receber”.



“Cá estaremos daqui a um ano” para em função do que for a realidade do país, da economia do país, da inflação do país, “podermos fixar o aumento para 2024”.