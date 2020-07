Embaixador da UE despede-se de Angola e anuncia cimeira para o próximo ano

A União Europeia (UE) vai organizar uma conferência dedicada ao investimento em Angola no início do próximo ano, anunciou hoje o embaixador cessante da UE no país africano, Tomas Ulicny.

"Gostaríamos de organizar uma conferência de investimento União Europeia -- Angola, em Bruxelas, no início do próximo ano e contamos que possa ser aberta pelo senhor Presidente", disse o responsável europeu, após uma audiência em que se despediu de João Lourenço, no final de quatro anos em Angola.

Tomas Ulciny, que hoje se encontrou com João Lourenço dois meses depois da última reunião, realçou o empenho do chefe do executivo angolano em aplicar as reformas e assegurou ao Presidente angolano que a União Europeia está "pronta para continuar essa parceria entre iguais, de parceiros que durante o atual mandato" atingiram um nível que não se tinha conquistado anteriormente.

Entre as informações que deu a João Lourenço estão as apostas da União Europeia para os próximos meses, depois do fim da pandemia, incluindo a conferência perspetivada para o próximo ano.

Além desta, está previsto outro encontro preparatório, por videoconferência, já em setembro.

Trata-se de uma reunião ministerial do Caminho Conjunto Angola - União Europeia, um acordo que visa aprofundar a cooperação bilateral em áreas de interesse comum, que terá lugar no dia 08 de setembro, com participação de três ministros angolanos e três comissários europeus das áreas de política externa, economia e comércio.

O embaixador europeu referiu que "a economia e comércio são as áreas prioritárias" para a UE apoiar "o empenho do Governo para avançar ainda mais no caminho das reformas".

"Angola merece a nossa atenção, merece uma parceria com a União Europeia e estamos gratos por tudo o que foi feito pelo Governo desde que tomou posse em setembro de 2017", disse Tomas Ulciny que foi "testemunha dessa transformação" e considerou que "a nova Angola" está no caminho das reformas.

"O trabalho está realizado, conseguimos bons resultados, a história vai continuar, estamos juntos com Angola", resumiu.