Embaixador português em Pequim destaca "era dourada" nas relações diplomáticas

"Efetivamente, estamos numa era dourada das relações entre Portugal e a China", disse o diplomata à agência Lusa em Pequim, destacando o investimento chinês em Portugal, visitas bilaterais e intercâmbio entre pessoas.

Formado em Medicina, Torres-Pereira, 61 anos, partirá esta semana de Pequim, onde esteve colocado desde a primavera de 2013, seguindo agora para a Embaixada de Portugal em França.

Desde que, em 2012, a China Three Gorges (CTG) comprou uma participação de 21,35% no capital da EDP, o montante do investimento chinês em Portugal ascendeu a 10.000 milhões de euros, segundo dados do Governo português.

Nos últimos três anos, o número de turistas chineses que visitaram Portugal quase duplicou, para 183.000, e no primeiro semestre de 2017 aumentou 40%, face ao mesmo período do ano passado. A companhia aérea chinesa Capital Airlines abriu, entretanto, um voo direto entre os dois países.

Coincidindo com o aumento do investimento chinês em Portugal, as visitas bilaterais de alto nível registaram, nos últimos anos, uma frequência inédita.

Torres-Pereira afirma que "claramente se consolidou a ideia de que o posto [em Pequim] está na primeira linha das preocupações do Governo português e do ministério [dos Negócios Estrangeiros]".

"Tivemos vários sinais disso, incluindo um reforço de pessoal, um pouco em contraciclo", notou.

O diplomata considera que, para os próximos anos, é "importante" Portugal consolidar a sua imagem de plataforma para as empresas chinesas terem uma melhor inserção em terceiros mercados.

"É importante que apareçam mais exemplos como o da parceria entre a CTG e a EDP, que já tem projetos no Peru, Brasil ou Reino Unido", afirma.

Torres-Pereira concorda que a China é um posto diferente, apontando a dimensão continental do país.

"Não é apenas conhecer a realidade da capital que permite criar uma imagem realista do que a China é", nota. "É preciso ir para além das cidades habituais, dos contactos mais expectáveis, com empresários ou interlocutores e dirigentes institucionais", aponta.

Jorge Torres-Pereira foi substituído em Pequim por José Augusto Duarte, anterior assessor diplomático do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.