Embargo aéreo é limitado às transportadoras do Qatar - Emirados Árabes Unidos

Lusa 13 Jun, 2017, 07:30 | Economia

A Arábia Saudita e o Bahrein publicaram comunicados idênticos sobre o embargo aéreo, que entrou em vigor depois de Riade, Abu Dabi e Manama romperem relações com o Qatar, a 05 de junho, acusando-o de apoiar o "terrorismo".

Devido ao embargo aéreo, "é interdito a todas as companhias aéreas e aviões registados no Qatar aterrar nos aeroportos ou transitar pelo espaço aéreo" dos Emirados, do reino saudita e do Bahrein, segundo comunicados publicados pelas agências nacionais dos três países.

Esta medida não se aplica "às companhias aéreas e aviões não registadas no Qatar", nem às ligações para os três países, nem às que impliquem passar pelo seu espaço aéreo procedentes ou com destino ao Qatar, sublinha o comunicado.

Uma exceção é feita para os aviões privados e voos charter de e para o Qatar, que devem apresentar, com 24 horas de antecedência, um pedido de passagem pelo espaço aéreo dos três países, apresentando uma lista dos nomes e nacionalidades dos passageiros e tripulação, e informação sobre a carga que transportam.

Os comunicados surgem depois de o diretor-geral da Qatar Airways, Akbar al-Baker, ter apelado, na segunda-feira, à organização civil internacional para que declare "ilegal" o embargo imposto ao seu país pela Arábia Saudita e aliados.

O Qatar está no centro de uma crise internacional depois de a Arábia Saudita e aliados terem no início do mês rompido ligações diplomáticas com Doha, com acusações de apoio ao terrorismo.