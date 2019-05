Emissão de dívida em moeda chinesa é arriscada e sem justificação financeira - Ricardo Cabral

Lusa30 Mai, 2019, 18:42 | Economia

"Eu tenho sido crítico desta operação, tenho uma opinião muito negativa. Acho que o Estado português só devia emitir moeda em euros, que aliás tem custos de financiamento mais baixos. Não devia emitir nem em moeda chinesa, que está com uma taxa de juro muito elevada, nem em dólares", afirmou à agência Lusa o economista.

Segundo o também professor da Universidade da Madeira, "com o custo dos `swaps` e a taxa de câmbio, a taxa de juro [da operação] é muito mais cara do que a taxa comparável em euros", pelo que, "do ponto de vista financeiro", esta "não tem qualquer justificação possível".

"A minha posição é conhecida já desde há dois anos, tenho-me manifestado contra esta operação. Acho que é arriscada, muito arriscada", afirma.

Convicto de que "mais do que uma decisão técnica", esta "é uma decisão política do Governo" português, Ricardo Cabral considera que "em termos políticos não deveria ser possível tomar decisões financeiramente lesivas do país sem a devida fundamentação".

"Isto é uma decisão que tem custos financeiros para o país e que implica riscos financeiros significativos. Não me parece que do ponto de vista político essas decisões devessem ser tomadas sem a devida justificação e explicação perante o parlamento, ou seja, parece-me que não devia ser uma iniciativa simples do Conselho de Ministros", defendeu.

Portugal colocou hoje dois mil milhões de renmimbi (260 milhões de euros) em `Panda Bonds` a três anos com juros anuais de 4,09%, anunciou em comunicado o tesouro português.

Segundo um comunicado divulgado na página da Internet do IGCP, a procura dos investidores pelos títulos "foi forte", 3,165 vezes o montante colocado, tendo permitido rever em baixa a taxa de juro para 4,09%.

Em 27 de maio, o IGCP tinha anunciado que iria colocar dois mil milhões de renmimbi (260 milhões de euros) em `Panda Bonds` a três anos com a taxa de juro a variar entre 3,90% e 4,5%.

Esta operação de `Panda Bonds` foi a primeira emissão em moeda chinesa de um país da zona euro e a terceira de um país europeu.

Com esta operação Portugal acedeu ao terceiro maior mercado de obrigações do mundo, refere ainda o IGCP.

A emissão realizada pelo IGCP só avançou depois de Portugal ter tido `luz verde` das autoridades chinesas para emitir títulos de dívida em moeda chinesa -- as chamadas `Panda Bonds`.