Emissão total de dívida `verde` de empresas nacionais ultrapassa 10.000 ME - BA&N

De acordo com os dados da consultora, a "EDP é responsável por metade do montante total emitido em 2021", tendo colocado "dois terços de toda a dívida sustentável de empresas nacionais desde 2018, cujo valor superou a fasquia dos 10.000 milhões de euros".

Nos últimos anos, um total de 16 entidades diferentes recorreu a este tipo de dívida, dos mais variados setores, desde a energia às telecomunicações, passando pela banca.

Em Portugal, a EDP foi a primeira empresa, em 2018, a realizar operações de financiamento com recurso à emissão de dívida `verde` (`green bonds`), que são títulos de dívida emitidos especificamente para financiar projetos com benefícios ambientais.

Desde então, apontou a consultora, a EDP tem realizado cerca de duas emissões por ano e já obteve cerca de 6.800 milhões de euros com estes títulos, ou seja, aproximadamente dois terços do total emitido por empresas portuguesas, que atingiu 10.200 milhões de euros.

Só este ano, a elétrica liderada por Miguel Stilwell d`Andrade contabilizou 2.000 milhões de euros relativos à emissão deste tipo de títulos.

Por sua vez, a Galp Energia obteve um financiamento de 406.500 milhões junto do Banco Europeu de Investimento, que poderá aumentar até 731.500 milhões numa fase posterior, para três projetos que apoiam ações climáticas e a coesão social.

Também a REN fez uma emissão de `green bonds` no valor de 300 milhões de euros este ano, enquanto a NOS contratou a emissão de 150 milhões de euros em linhas de financiamento sustentável com maturidade em 2026, junto do BCP, BBVA e Banco BPI.

Este ano, a Navigator levou a cabo uma operação de financiamento no valor de 100 milhões de euros, a BA Glass contratualizou 75 milhões e a Corticeira Amorim voltou ao mercado para colocar mais 20 milhões de dívida `verde`.

Juntando a emissão da GreenVolt, em novembro, no valor de 100 milhões de euros, e a da Sonae Capital, de 41 milhões de euros, o saldo deste ano já atingiu os 4.600 milhões este ano, "um recorde", sublinhou a BA&N.

Recentemente, a dívida sustentável captou a atenção do setor financeiro, com a Caixa Geral de Depósitos a estrear-se com a emissão de 500 milhões de euros, que vão destinar-se ao "financiamento de operações de crédito dos seus clientes nos domínios ambientais e do desenvolvimento socioeconómico", lembrou a consultora.

Este mês, também a construtora Mota-Engil anunciou que pretende colocar até 75 milhões de euros em obrigações ligadas a critérios de sustentabilidade.