Emmanuel Macron quer teto máximo nos preços da energia russa

A França é favorável a que seja estabelecido um teto máximo no preço da energia russa e também em relação à compra conjunta pelo mercado europeu. O presidente francês defendeu após uma reunião com o chanceler alemão uma taxa extraordinária para empresas de energia. Emmanuel Macron estabeleceu ainda um objetivo de poupança de energia: quer a redução de 10% no consumo e apela aos franceses para que colaborem.