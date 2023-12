"Empobrecimento da democracia". Governo insta Global Media a "assegurar o pagamento dos salários"

“Como é também público, a inexistência de um compromisso político com o principal partido da oposição inviabilizou esta operação, que teria permitido que o serviço da Lusa passasse a ser disponibilizado gratuitamente a todos os órgãos de comunicação social”, acrescenta o comunicado do Governo, considerando que “gera a maior das perplexidades que, após a entrada de um novo acionista num grupo económico – a qual foi acompanhada de declarações de investimento no jornalismo –, se tenha passado rapidamente para afirmações de sentido contrário, que culminaram, no dia de hoje, no anúncio de que os salários do mês de dezembro não serão pagos na data devida”.

Na comunicação enviada às redações, o Governo diz que está a acompanhar “com preocupação as notícias sobre a Global Media, grupo que detém, entre outros, a rádio informativa de maior alcance geográfico do país e quatro jornais diários com importante património histórico e profundo enraizamento social”, considerando serem para já “os trabalhadores destes órgãos quem enfrenta as dificuldades mais graves”.Mas, olhando para “um plano mais amplo”,o que extrapola da “instabilidade que hoje se vive nas redações da Global Media”.Entretanto, face à questão da venda da posição da Lusa e ao “inesperado recuo do Estado português no negócio já concluído para a aquisição das participações que o grupo possui na agência Lusa” apontados pela administração da Global Media como um dos justificativos para a situação agora atingida, o Governo refere que, aponta o Governo, para referir adiante que, “pelo papel que desempenham nas democracias, pela necessidade de assegurar o pluralismo do espaço mediático, a informação é um bem público e os negócios da comunicação social não são iguais aos outros”.





O Governo lamenta ainda o não pagamento de salários como “situação crítica, com consequências dramáticas para os trabalhadores”, e instando a Global Media a “assegurar o pagamento dos salários devidos”. O Governo admite ainda “desencadear os mecanismos necessários para que o Fundo de Garantia Salarial seja acionado”.

Ministro da Cultura envia missiva à ERC



O texto refere que, do escrutínio a que estão obrigados os órgãos de comunicação social, “em audição no Parlamento na semana passada, a Presidente da ERC teve oportunidade de esclarecer que, nos termos da Lei da Transparência dos Media, solicitou à Global Media que disponibilize a informação necessária para que seja identificada toda a cadeia de entidades associada ao fundo proprietário do grupo”, correndo ainda o prazo de resposta.





"Hoje mesmo o ministro da Cultura dirigiu uma carta à Entidade Reguladora, indagando sobre as consequências da crise deste grupo de comunicação social para o pluralismo da informação em Portugal", adianta ainda o comunicado, salientando os "títulos fundamentais" detidos pelo grupo Global Media para "assegurar a diversidade da oferta mediática, quer do ponto de vista da informação de proximidade, quer à escala nacional".







O grupo Global Media detém vários títulos de comunicação social, desde a TSF, Jornal de Notícias, Diário de Notícias, O Jogo, Dinheiro Vivo, Açoriano Oriental, DN Madeira, entre outros.







Esta quinta-feira, numa nota interna enviada aos trabalhadores, o Global Media Group anunciou que não está em condições de pagar os salários deste mês.





Salientou que a situação financeira do grupo é “extremamente grave” e reconheceu que "não pode adiantar nem se comprometer com qualquer data para o pagamento dos salários de dezembro".





A 6 de dezembro, também numa nota interna, a Comissão Executiva da Global Media tinha anunciado a intenção de negociar entre 150 a 200 rescisões com caráter de urgência e avançar com uma reestruturação, um passo que consideram necessário para evitar "a mais do que previsível falência do grupo".







Também este mês, o Sindicato dos Jornalistas fez uma exposição à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e solicitou uma intervenção no sentido de fiscalizar "várias irregularidades" no Global Media Group.







Em causa está o atraso no pagamento de salários em novembro, o não pagamento do subsídio de Natal e a "tentativa unilateral, e ilegal, da empresa em impor o parcelamento do mesmo, sem o acordo dos trabalhadores”.